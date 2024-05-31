Пентагон: США не змінили позицію щодо ударів їхньою зброєю по об’єктах в РФ

В Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що США не змінили свою офіційну позицію щодо використання Україною американської зброї по території Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами представниці оборонного відомства, в політиці Вашингтона не відбулося жодних змін, і допомога у сфері безпеки, яку той надає Києву, має використовуватися всередині України.

"І ми не заохочуємо та не забезпечуємо можливостями атаки всередині РФ. Ми вважаємо, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт в межах її кордонів, не націлюючись на більші геополітичні цілі в Росії", – зазначила вона.

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Водночас Сінгх заявила, що якщо щось зміниться щодо політики Сполучених Штатів у цьому питанні, Вашингтон дасть про це знати.

Напередодні видання Politico, посилаючись на три поінформовані джерела, розповіло, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території Росії з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.

ЗМІ раніше писали, що Джо Байден схиляється до того, щоб змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію.

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