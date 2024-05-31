ЕС наложил санкции на министра обороны Ирана из-за продажи России дронов

Совет Европейского Союза 31 мая ввел новые санкции против Ирана в связи с его военной помощью России для ведения полномасштабной войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", соответствующие решения опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Санкции ЕС касаются шести физических и трех юридических лиц. Среди них – министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Гараи Аштиани, командующий сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции и руководитель Организации иранской авиационной промышленности Афшин Хаджи Фард.

Также под ограничения попали структура вооруженных сил Ирана, ответственная за развертывание дронов; иранский поставщик компонентов для беспилотников и военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции.

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На этих лиц распространяется замораживание активов и запрет на въезд в ЕС. Также им запрещают оказывать помощь от физических и юридических лиц на территории Евросоюза.

Новое решение Совет Евросоюза принял после того, как в середине мая расширил сферу действия ограничительных мер в связи с поддержкой Ираном войны России против Украины, включив в нее беспилотники, ракеты и подконтрольные Тегерану группировки на Ближнем Востоке.

Западная разведка ранее говорила, что располагает информацией о договоренности Ирана и России по передаче баллистических ракет, но пока не видела признаков, что она уже состоялась.

Министры иностранных дел "Группы семи" в апреле потребовали от Ирана воздержаться от отправки России баллистических ракет, предупредив о "новых и значительных шагах", которые это может за собой повлечь.