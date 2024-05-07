Дания направляет 34 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

Министерство иностранных дел Дании 7 мая объявило о выделении нового пакета гуманитарной помощи в размере 250 миллионов датских крон (33,5 миллиона евро), чтобы помочь удовлетворить базовые потребности наиболее пострадавших украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует сообщение на сайте датского МИД.

Пакет правительства Дании предусматривает предоставление базовой экстренной помощи – еды, медикаментов, воды и убежища – для украинцев в наиболее пострадавших районах, прежде всего детей и женщин.

Также средства пойдут на помощь с утеплением украинских домов перед следующей зимой и гуманитарное разминирование.

Реклама:

Большинство финансирования – 100 миллионов датских крон – будут распределены через "стратегических партнеров гражданского общества Дании, присутствующих в Украине", остальные – через специализированные учреждения ООН.

"Этим новым пакетом поддержки мы стремимся обеспечить неотложную гуманитарную помощь, которая может спасти жизнь, и защиту для наиболее уязвимых групп населения", – прокомментировал министр по вопросам сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики Дании Дан Йоргенсен.

В прошлом месяце в Дании договорились увеличить финансирование Украинского фонда – механизма долгосрочной военной поддержки Украины – на еще 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро) на 2024 год.

Читайте больше о том, как Дания, Норвегия и Япония инвестируют в победу Украины.