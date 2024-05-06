Разведка Британии рассказала, сколько кадыровцев осталось воевать в Украине

В своем свежем обзоре русско-украинской войны британская разведка проанализировала, какую роль выполняют пророссийские чеченцы, более известные как кадыровцы, на поле боя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ежедневный обзор британского Минобороны.

По словам МО Британии, предположительно сейчас в пророссийских чеченских подразделениях в Украине несут службу около 9 тысяч личного состава.

Понеся значительные потери в начале полномасштабного вторжения, пророссийские чеченские подразделения в основном были отведены для проведения операций по охране тыла, их стали высмеивать как "TikTok-войска" за публикации якобы "военных успехов" в социальных сетях.

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После того как в мае 2023 года российская частная военная компания "Вагнер" была выведена из передовой, чеченские подразделения вернулись на передовую.

Вполне вероятно, что чеченские спецназовцы несут основную тяжесть боевых действий на передовой, в то время как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла, говорится в обзоре.

Другим ключевым вкладом Чечни в войну России против Украины является обучение российского персонала. По данным руководства Чечни, российский Университет спецназа в Гудермесе с 2022 года обеспечил обучение около 42 тысячам российских военнослужащих.

Однако вероятно, что персонал проходит обучение в университете только в течение 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения.

В предыдущем обзоре британская разведка спрогнозировала рост российских потерь в ближайшие два месяца.

Перед этим речь шла о том, что из-за украинской атаки на аэродром "Кущевская" РФ была вынуждена отвести из этого района примерно 40 самолетов различных типов и рассредоточить их на многочисленных аэродромах дальше от линии фронта.