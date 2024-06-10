Россия направила Армении ноту протеста из-за визита ее посла в Бучу

Россия направила Армении ноту протеста после того, как армянский посол в Украине вместе с армянской делегацией приехал на место российских преступлений в Буче Киевской области и передал Украине помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Ее спросили о реакции Москвы на то, что армянский посол Владимир Карапетян и руководитель одного из районов Еревана Тигран Тер-Маргарян на прошлой неделе приезжали в Бучу и там в выступлениях осудили российскую агрессию.

Захарова назвала это "откровенно недружественным шагом".

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"В связи с оказанием помощи для нужд Вооруженных сил Украины и сделанными недопустимыми заявлениями в адрес России направили ноту протеста МИД Армении", – заявила пресс-секретарь МИД РФ.

Напомним, в конце мая Россия отозвала своего посла в Армении для консультаций.

Решение России, вероятно, связано с нарастанием напряжения в отношениях между Москвой и Ереваном из-за того, что Армения дистанцировалась от Организации договора коллективной безопасности – военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия, и сближается с Западом.

Также тогда в Кремле заявили, что Москва и Ереван согласовали вывод российских военных из ряда областей Армении, но в то же время те останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

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