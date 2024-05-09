Кремль заявил, что выведет свои войска из ряда областей Армении

В Кремле заявили, что лидер РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян согласовали в среду вывод российских военных из ряда областей Армении, но при этом те останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

По его словам, глава армянского правительства сказал, что "сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет".

"Поэтому... Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", – заявил Песков.

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Вместе с тем, отметил спикер Кремля, "по просьбе армянской стороны наши пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе".

"Они там останутся и продолжат выполнять свои функции", – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Армения решила не участвовать в финансировании деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия.

Напомним, в феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в ОДКБ. Затем он уточнил, что окончательное решение страны относительно участия в организации будет зависеть от того, объяснят ли там, в чем видят свою "зону ответственности" в Армении.

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