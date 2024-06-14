Нидерланды направят 10 млн евро на языковые курсы для украинских беженцев

Правительство Нидерландов решило направить дополнительные 10 млн евро на языковые курсы для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть дома из-за полномасштабной российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в нидерландском правительстве.

Финансирование позволит местным властям в Нидерландах продолжить работу языковых курсов для украинцев в 2025 году.

"Изучение языка помогает (украинцам. – Ред.) найти соответствующую работу, для которой они были подготовлены в Украине. Знание языка также помогает налаживать контакты с местными жителями и участвовать в жизни общества", – объясняют решение в правительстве Нидерландов.

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В 2023 году на языковые курсы Нидерланды направили 15 миллионов евро, а в начале года – еще два миллиона евро.

Решение приняли с учетом предложения Европейской комиссии продлить действие временной защиты для граждан Украины еще на один год, окончательное решение министры ЕС должны принять до конца месяца.

Напомним, в немецкой земле Гессен хотят ввести украинский язык как второй иностранный в школах, что станет первым таким случаем в Германии.