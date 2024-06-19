Канцлер Австрии, в отличие от министра обороны, считает допустимыми атаки Украины по РФ

Канцлер нейтральной Австрии Карл Нехаммер назвал допустимым применение Украиной оружия, которое западные союзники предоставляют Киеву, по целям в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью NZZ.

Главу правительства Австрии спросили, согласен ли он со словами министра обороны и его соратницы по Народной партии Клаудии Таннер о том, что Запад переходит красную линию, позволяя Украине бить по российской территории его оружием.

"Эта дискуссия указывает на неправильное политическое направление, и очень жаль, что акценты расставляются именно таким образом. Согласно международному праву, такие атаки по РФ являются допустимыми", – отметил Нехаммер.

Реклама:

Он заявил, что если Москва прекратит агрессию против Украины, военная помощь Киеву от западных стран автоматически уменьшится.

"Если же европейцы уступят, это может поощрить российских генералов пойти дальше, чем они уже делают", – отметил канцлер Австрии.

Ранее после ожесточенных дебатов правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

Перед этим в Австрии возникли дебаты по поводу выделения этих средств. Министр обороны Клаудия Таннер выступала против участия государства в разминировании Украины до завершения боевых действий, считая это нарушением конституционного нейтралитета. Таннер считала, что помощь в разминировании должна предоставляться только после завершения войны.

Против любого участия Австрии в помощи Украине с разминированием выступили также в оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы.

Зато президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал к немедленной помощи Украине с гуманитарным разминированием.

Украинская сторона ранее обращалась к Австрии с просьбой помочь в разминировании территорий. Об этом, среди прочего, говорил и Владимир Зеленский во время обращения к депутатам нижней палаты австрийского парламента.