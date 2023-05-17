Президент Австрии раскритиковал правительство из-за нежелания немедленно присоединиться к разминированию Украины

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен считает, что нейтралитет его государства не препятствует помощи в гражданском разминировании Украины – в правительстве считают, что Вена должна взяться за это уже по завершении войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Во время дебатов о помощи в разминировании Украины на полях саммита Совета Европы Ван дер Беллен высказался за скорейшее участие Австрии в этом процессе.

"Я не понимаю, почему федеральное правительство до сих пор колеблется по вопросу разминирования", – подчеркнул он.

Австрийский президент считает справедливыми соображения относительно безопасности специалистов, но не видит в этом препятствия.

"Но одно должно быть понятным: помощь в разминировании гражданских районов, таких как дома, школы, детские сады или сельскохозяйственные угодья, безусловно, не противоречит австрийскому нейтралитету, но является гуманитарным делом", – отметил Ван дер Беллен.

Как сообщалось, глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер считает, что помощь в разминировании Украины должна предоставляться только после завершения войны в Украине, потому что "разминирование в военное время противоречит конституционному праву".

Таннер считает, что нет никаких гарантий того, что операции по разминированию "не будут использованы воюющими сторонами для начала стратегической атаки, потому что дороги снова станут более безопасными для движения", цитирует ее Der Standard.

Украинская сторона ранее обращалась к Австрии с просьбой помочь в разминировании территорий. Об этом, среди прочего, говорил и Владимир Зеленский во время обращения к депутатам нижней палаты австрийского парламента.