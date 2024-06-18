Партия канцлера Австрии останется в коалиции, несмотря на конфликт с министром

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его Народная партия останется в правящей коалиции несмотря на то, что министр окружающей среды от их партнера "Зеленых" проголосовала за противоречивый природоохранный закон ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

До заявления Нехаммера в Австрии распространялись спекуляции относительно того, развалит ли он коалиционное правительство.

"Я не буду этого делать", – заявил глава правительства.

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По словам Нехаммера, его обязанностью как федерального канцлера является "обеспечение упорядоченного пути" к парламентским выборам, которые состоятся осенью 2024 года.

Накануне стало известно, что Австрийская народная партия хочет возбудить уголовное дело против министра окружающей среды Леонор Гевесслер за злоупотребление служебным положением после того, как она проголосовала за противоречивый природоохранный закон ЕС, который Совет Европейского Союза принял с небольшим перевесом голосов в понедельник.

О жалобе на Гевесслер стало известно за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии, где победу могут одержать ультраправые.

Обнародованные ранее результаты голосования на выборах в Европарламент показали преимущество ультраправой Австрийской партии свободы, которая может впервые вернуться к власти после скандала "Ибицагейт", похоронившего коалицию ультраправых и правых.