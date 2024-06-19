Швейцарский аналитический центр не нашел доказательств массовой контрабанды западного оружия из Украины

Есть очень мало доказательств, что западное оружие, поставляемое в Украину, попадает на черный рынок в Европе.

Об этом говорится в отчете аналитического центра Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) в Швейцарии, его данные приводит издание Politico, пишет "Европейская правда".

Эти данные подрывают нарратив, который продвигает Россия, мол, пятая часть западного оружия, поступающего в Украину, попадает на черный рынок для перепродажи террористам и повстанческим группировкам.

"Мы не нашли никаких доказательств того, что (предназначенное для Украины) западное оружие попало в Западную Европу, и очень мало свидетельств о каких-либо операциях с западным оружием в Украине", – сказал Даниэль Бромбахер, директор европейской обсерватории GI-TOC.

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"Оружие, которое было поставлено Западом, находится в надежных руках", – добавил он.

Анализ организации основывается на мониторинге даркнета и интервью с правоохранительными органами ЕС и представителями криминального мира, сосредотачиваясь на нелегальных рынках Франции, Бельгии, Нидерландов и Швеции.

Отчет также подрывает предположение о том, что военным оборудованием НАТО вооружают европейских гангстеров.

Испанская Гражданская гвардия заявила в мае, что группа контрабандистов гашиша обстреляла полицию из винтовок американского и европейского производства, а во время предыдущих рейдов были обнаружены боеприпасы стандарта НАТО. Издание El Español утверждало, что латиноамериканские наркокартели присылают своих представителей в Киев для осуществления оптовых закупок. Но в GI-TOC не нашли никаких подтверждений таким заявлениям, многие из которых были опровергнуты.

В октябре 2022 года руководитель финской организованной преступности заявил СМИ, что банды контрабандой переправляли западное оружие, предназначенное для Украины, в Финляндию, Данию, Швецию и Нидерланды. Это утверждение было опровергнуто представителем полиции.

Дальнейшее расследование GI-TOC выявило, что трое финских криминальных авторитетов действительно ездили в Восточную Европу в середине 2022 года "с намерением привезти оружие, но не смогли этого сделать, поскольку им не хватало необходимых организационных навыков или доступа к финансированию", – сказал Бромбахер в интервью изданию.

Согласно отчету, украинское правительство оказалось эффективным в предотвращении незаконного использования оружия военнослужащими: в 2022 году было зафиксировано лишь 250 случаев, а в 2021 году – 191, что является незначительным количеством для страны, которая получает миллиарды долларов военной помощи от Запада.

Напомним, в прошлом году Министерство иностранных дел Украины требовало от издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов о контрабанде оружия с признаками дезинформации в интересах России.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемого союзниками.