CNN: США могут разрешить отправку военных подрядчиков в Украину

Администрация Джо Байдена приближается к снятию фактического запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине, чтобы помочь украинским военным обслуживать и ремонтировать предоставленные США системы вооружений.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех информированных американских чиновников, пишет "Европейская правда".

США вывели всех своих инструкторов из Украины до начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и категорически исключали военное присутствие на украинской территории с того времени.

Как следствие, предоставленную США военную технику, которая получила значительные повреждения в боях, приходится вывозить из страны в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, а этот процесс занимает много времени.

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По словам источников CNN, в течение нескольких последних месяцев администрация Байдена повторно анализирует ограничения на подрядчиков в Украине ввиду дальнейшего продвижения российских войск и задержки с военной помощью.

Они подчеркнули, что решение пока обсуждается и не получило окончательного одобрения президента США.

Но в случае одобрения Пентагон впервые с 2022 года сможет заключать контракты о размещении американских подрядчиков в Украине, которые будут помогать с ремонтом техники. К примеру, пишет CNN, истребители F-16, как ожидается, потребуют регулярного ремонта после того, как Украина начнет их использовать.

Один из источников указал, что американские компании, которые будут участвовать в тендерах Пентагона, должны будут разработать надежные механизмы уменьшения угроз для своих сотрудников в Украине.

Как известно, Франция дала старт дискуссии о возможном военном присутствии Запада в Украине и, как считается, собирает группу стран, готовых отправить своих инструкторов.