СМИ узнали новые детали о "миссии НАТО" для Украины

На юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировке для Украины" (NSATU).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет The New York Times со ссылкой на американских и натовских чиновников.

Отмечается, что новый центр координации НАТО объединит под одним зонтиком деятельность "коалиций", которые предоставляют различные виды военной помощи Украине - речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии, истребителях F-16, вооружении и тренировках.

Объединение основных направлений помощи и тренировок под единым командованием имеет целью упорядочить этот поток и сделать его более согласованным, отметили чиновники, которые были ознакомлены с планом.

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Один из собеседников сообщил, что новая структура не будет официально называться "миссией" из-за возражений со стороны Германии, которая хотела бы избежать намека на то, что она и НАТО находятся в состоянии войны с Россией. Хотя, он напомнил, что РФ уже позиционирует свое вторжение в Украину как войну "самообороны" против постоянно расширяющегося и враждебного НАТО.

Новая структура будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, Германия, и возглавляться трехзвездочным генералом – вероятно, американцем – который будет подчиняться непосредственно главнокомандующему НАТО и США в Европе, генералу Кристоферу Г. Каволе.

Подчинение миссии генералу Каволи защитит ее от любых политических изменений в Вашингтоне, сказал Иво Даалдер, бывший американский посол в НАТО, который был ознакомлен с планом.

"Это попытка защититься от Трампа и целенаправленная попытка сблизить Украину и НАТО, чтобы поддержать Украину как сегодня, так и в будущем", – сказал Даалдер.

Издание отмечает, что этот шаг имеет целью послать мощный сигнал о приверженности Альянса как Киеву, так и Москве, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну.

Новая структура будет работать параллельно с Контактной группой по вопросам обороны Украины, которая находится под американским руководством и координирует поставки вооружений Украине около 50 странами, которые не входят в 32 страны-члены НАТО. Министр обороны Ллойд Дж. Остин III, который создал контактную группу, настоял на том, чтобы она пока оставалась под американским председательством, сообщили чиновники.

Напомним, страны-члены НАТО сейчас обсуждают идею генсека Йенса Столтенберга относительно плана финансирования на 40 млрд евро в год для Украины, хотя некоторые союзники остаются скептическими относительно этого.

Также, по словам собеседников, союзники обсуждают вопрос о создании специального представителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных Сил под эгидой НАТО.