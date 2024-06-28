Финляндия отправляет Украине новый пакет военной помощи

Финляндия объявила о передаче Украине уже 24-го пакета военной помощи – решение принял президент Александер Стубб по предложению правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

По оценкам, замена средств, вошедших в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 159 млн евро.

Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, сейчас составляет 2,2 млрд евро.

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"Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, из собственной истории знаем, насколько важным является этот вопрос", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного оказания помощи, точное содержание, способы и сроки предоставления пакета не разглашаются.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что часть украинских военных проходила обучение на финской территории, что стало первым официальным подтверждением этого факта.

Также сообщали, что Финляндия не ограничивала Украину в ударах по России оружием, которое североевропейское государство передало украинским войскам.