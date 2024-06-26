Финляндия впервые признала, что обучала украинских военных на своей территории
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что часть украинских военных проходила обучение на финской территории, что стало первым официальным подтверждением этого факта.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Хяккянен сказал в интервью информагентству STT.
По словам главы финского Минобороны, военные инструкторы Финляндии уже подготовили тысячи украинцев к полной боевой готовности. Большинство таких учений состоялось в рамках операций под руководством ЕС и Великобритании, но некоторые были и на финской территории.
"Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Это часть обычной оперативной подготовки на переданных боевых системах", – пояснил Хяккянен.
Он уточнил, что финские инструкторы обучали военнослужащих Вооруженных Сил Украины по разным направлениям подготовки – от базовой до подготовки спецназа, отметив, что она была быстрее и эффективнее по сравнению с финской моделью подготовки призывников.
По мнению Хяккянена, подготовка украинских солдат будет играть все большую роль в поддержке Украины.
"Ключевая цель любой учебной операции заключается в том, что поскольку Украина чаще проводит мобилизации, Запад также будет все больше заботиться об их подготовке", – считает министр обороны Финляндии.
На территории Европы обучение украинских военных происходят преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.
В ЕС уже обсуждали возможность тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами, но единства в этом вопросе нет.