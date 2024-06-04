Парламент Швейцарии не поддержал признание Палестины

Нижняя палата швейцарского парламента (Национальный совет) 4 июня отклонила предложение о признании Палестинского государства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Предложение о признании Палестины внес депутат от Социал-демократической партии Швейцарии Фабиан Молина.

Он призвал к признанию при условии освобождения израильских заложников, похищенных террористами ХАМАС в октябре 2023 года, а швейцарский Федеральный совет должен был бы сообщить об этом по дипломатическим каналам.

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Молина также отметил в предложении, что существование двух суверенных государств – Израиля и Палестины – является основой для длительного и справедливого мира.

Но предложение поддержал только 61 парламентарий от его политсилы и "Зеленых", тогда как против высказался 131.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что правительство поддерживает решение ближневосточного конфликта по формуле "два государства для двух наций", но пока не видит оснований для признания Палестины.

В конце мая о признании Палестины объявили Норвегия, Ирландия и Испания. В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.