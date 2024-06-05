Литва выделит почти 10 млн евро на реабилитацию украинских военных

Правительство Литвы на заседании в среду приняло решение о выделении 12,7 млн евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В частности, на финансирование и реализацию проекта "Реновация и восстановление школы Зеленый Гай (Николаев)" запланировано 2,7 млн евро, половина этой суммы выделена из ассигнований госбюджета Фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи, остальная сумма – из взноса целевого партнера.

Запланированная продолжительность реализации проекта – 18 месяцев.

Реклама:

Кроме того, на финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине" планируется выделить 10 млн евро.

Средства выделяются на реконструкцию реабилитационного центра травм спинного мозга Днепровской государственной университетской больницы (до 2,5 млн евро), на реконструкцию отделения Unbroken Львовского городского реабилитационного центра в поселке Брюховичи (до 5,6 млн евро), а также до 1,9 млн евро для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с услугами реабилитации и реинтеграции, для укрепления и развития услуг, а также на административные расходы этих проектов.

Запланированная продолжительность реализации программы – 24 месяца.

На прошлой неделе правительство Литвы приняло решение о выделении 5 млн евро на восстановление школ и детсадов в Украине.

Также Литва выделит 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.