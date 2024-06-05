Укр Рус Eng

Литва выделит почти 10 млн евро на реабилитацию украинских военных

Новости — Среда, 5 июня 2024, 14:39 — Ирина Кутелева

Правительство Литвы на заседании в среду приняло решение о выделении 12,7 млн евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В частности, на финансирование и реализацию проекта "Реновация и восстановление школы Зеленый Гай (Николаев)" запланировано 2,7 млн евро, половина этой суммы выделена из ассигнований госбюджета Фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи, остальная сумма – из взноса целевого партнера.

Запланированная продолжительность реализации проекта – 18 месяцев.

Реклама:

Кроме того, на финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине" планируется выделить 10 млн евро.

Средства выделяются на реконструкцию реабилитационного центра травм спинного мозга Днепровской государственной университетской больницы (до 2,5 млн евро), на реконструкцию отделения Unbroken Львовского городского реабилитационного центра в поселке Брюховичи (до 5,6 млн евро), а также до 1,9 млн евро для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с услугами реабилитации и реинтеграции, для укрепления и развития услуг, а также на административные расходы этих проектов.

Запланированная продолжительность реализации программы – 24 месяца.

На прошлой неделе правительство Литвы приняло решение о выделении 5 млн евро на восстановление школ и детсадов в Украине.

Также Литва выделит 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Финансовая помощь
Реклама: