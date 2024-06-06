Госдеп: США не считают, что разрешение бить по целям в РФ усилит эскалацию

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что разрешение США для Украины использовать американское оружие для ударов по территории России не усилит уровень эскалации в войне.

Об этом во время брифинга говорил представитель американского Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, не считает ли Вашингтон, что своим разрешением для Украины бить американским оружием по РФ он усиливает эскалацию, представитель ведомства ответил: "Не считаем".

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"Мы будем продолжать принимать соответствующие меры в ответ на действия президента (Владимира) Путина, чтобы позволить Украине себя защитить. Но опять же, именно Россия здесь является агрессором", – отметил Миллер.

Он отметил, что это РФ подтягивает свою военную технику к границе и использует ее для обстрела гражданских объектов, поэтому США считают, что Украина должна иметь возможность себя защищать.

"Именно Владимир Путин постоянно эскалирует этот конфликт снова и снова, в том числе и этими последними действиями.

И мы считаем, что это адекватный ответ (предоставить разрешение Украине применять американское оружие)", – указал представитель Госдепа.

Напомним, на прошлой неделе Украина подтвердила получение ограниченного разрешения на нанесение ударов по целям на территории РФ американским оружием.

Белый дом уточнил, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.