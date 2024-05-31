Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием

Украина подтвердила, что Соединенные Штаты разрешили ограниченное применение своего оружия для ударов по российской территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом Guardian заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Он подтвердил появившиеся накануне сообщения в СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории РФ с использованием американского оружия, но только неподалеку от Харьковской области.

"Это значительно усилит нашу способность противодействовать российским попыткам наступать через границу", – отметил пресс-секретарь президента Украины.

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В комментарии "Европейской правде" Никифоров указал: "Мы начали получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании вооружений от США в приграничном с Харьковом регионе".

В свою очередь в интервью Guardian Зеленский дал понять, что Украине нужна возможность использовать "мощное" оружие большой дальности, которое может поражать цели в глубине российской территории – "красную линию", которую Белый дом отказался снять.

Без этого зеленого света, по его словам, другие союзники, такие как Великобритания, также могут не позволить Украине использовать свое дальнобойное оружие.

"Поверьте нам, мы должны ответить. Они не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель", – сказал он.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию.

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