Спикер Джонсон: Белый дом должен дать Украине свободу действий в применении оружия

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает неправильным лишь частичное разрешение Украине на использование американского оружия и планирует поднимать этот вопрос в общении с Белым домом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки".

Джонсон заявил, что Белый дом не должен был бы заниматься "микроменеджментом", и что будет поднимать этот вопрос в диалоге с администрацией Байдена.

"Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", – заявил Джонсон.

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Ранее в тот же день лидеры демократов в Палате представителей также выразили надежду, что все ограничения на использование оружия США против России будут сняты.

Перед тем председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что логика американской администрации затрудняет эффективное применение Украиной оружия от США.

"Мы выделили эти деньги с целью вооружить Украину, чтобы они выиграли эту войну. И каждый раз, когда мы ограничиваем или сдерживаем их – это противоречит намерениям Конгресса... Джейк Салливан (советник Белого дома по нацбезопасности. – Ред.) использует этот половинчатый подход в течение последних двух лет", – прокомментировал Маккол, напомнив, как на первых этапах войны все виды вооружения считали „слишком провокационными".

Напомним, на прошлой неделе Украина подтвердила получение ограниченного разрешения на нанесение ударов по целям на территории РФ американским оружием.

Белый дом уточнил, что разрешение распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.