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Британская разведка проанализировала удар Украины по паромной переправе россиян в Керчи

Новости — Четверг, 6 июня 2024, 12:33 — Мария Емец

Британская разведка предполагает, что украинские удары по паромной переправе россиян в оккупированном Крыму возле Керчи серьезно усложнили им логистику, в частности военного назначения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 6 июня.

В обзоре напоминают, что 29 мая (фактически – в начале суток 30 мая по украинскому времени) Украина нанесла удары по двум российским паромным переправам в Керчи, выведя их из строя.

"Эти паромы почти точно были основным способом железнодорожной перевозки российского топлива и боеприпасов в Крым, учитывая строгие меры безопасности на Керченском мосту", – отмечают в обзоре.

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Аналитики Минобороны Великобритании считают, что этот удар почти точно создал временные перебои в логистике для нужд российской армии и, возможно, также поставки топлива в Крым.

"России почти точно придется как можно быстрее заменить железнодорожный паром, что, вероятно, повлияет на ее более широкие логистические операции в море, или же ей придется рисковать ослаблением мер и использовать железнодорожный мост для перевозки горючего и взрывоопасных грузов. Украинский удар по паромным переправам и последующий удар по нефтебазе неподалеку снова показывает уязвимость Керченского пролива, несмотря на значительные инвестиции России в меры безопасности и ПВО", – рассказали в Минобороны Великобритании.

Представитель Сил обороны юга 6 июня рассказал, что работу поврежденной украинским ударом паромной переправы, насколько известно, еще не восстановили.

Один из предыдущих обзоров Минобороны Британии посвятили ситуации на фронте на Донбассе.

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