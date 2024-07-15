Армения начала совместные военные учения с США

Армения и Соединенные Штаты в понедельник, 15 июля, начали совместные военные учения Eagle Partner 2024 на фоне все большего дрейфа Еревана от России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило армянское Министерство обороны.

Совместные учения с военнослужащими Сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса продлятся в Армении до 24 июля.

Как пояснило армянское оборонное ведомство, учения Eagle Partner 2024 "будут сосредоточены на стабилизационных задачах между враждующими сторонами во время миротворческой миссии".

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"Целью учений является повышение оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения", – говорится в сообщении.

Учения Армении и США стали последним событием в контексте постепенного разворота Еревана на Запад для уменьшения зависимости от России.

Отношения Армении и России ухудшились после того, как в прошлом году российские миротворцы не смогли помешать азербайджанским силам установить контроль над Нагорным Карабахом, который в течение трех десятилетий контролировали сепаратисты.

После этого Армения, где расположена постоянная российская военная база, фактически заморозила свое участие в возглавляемом Москвой альянсе по безопасности – Организации Договора о коллективной безопасности.

Недавно из уст руководства Армении начали звучать заявления о выходе из ОДКБ, который де-юре еще не произошел, а де-факто уже состоялся. "ЕвроПравда" писала об этом в статье.

Кроме того, несколько месяцев назад в Армении начали очень осторожно говорить о курсе на возможное членство в ЕС.