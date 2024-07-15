Армения начала совместные военные учения с США
Новости — Понедельник, 15 июля 2024, 16:09 —
Армения и Соединенные Штаты в понедельник, 15 июля, начали совместные военные учения Eagle Partner 2024 на фоне все большего дрейфа Еревана от России.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило армянское Министерство обороны.
Совместные учения с военнослужащими Сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса продлятся в Армении до 24 июля.
Как пояснило армянское оборонное ведомство, учения Eagle Partner 2024 "будут сосредоточены на стабилизационных задачах между враждующими сторонами во время миротворческой миссии".
"Целью учений является повышение оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения", – говорится в сообщении.
Учения Армении и США стали последним событием в контексте постепенного разворота Еревана на Запад для уменьшения зависимости от России.
Отношения Армении и России ухудшились после того, как в прошлом году российские миротворцы не смогли помешать азербайджанским силам установить контроль над Нагорным Карабахом, который в течение трех десятилетий контролировали сепаратисты.
После этого Армения, где расположена постоянная российская военная база, фактически заморозила свое участие в возглавляемом Москвой альянсе по безопасности – Организации Договора о коллективной безопасности.
Недавно из уст руководства Армении начали звучать заявления о выходе из ОДКБ, который де-юре еще не произошел, а де-факто уже состоялся. "ЕвроПравда" писала об этом в статье.
Кроме того, несколько месяцев назад в Армении начали очень осторожно говорить о курсе на возможное членство в ЕС.