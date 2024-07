Зеленский обсудил с Макроном подготовку следующего оборонного пакета Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вашингтоне провел встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

Украинский лидер отметил, что они обсудили выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение военных.

On the sidelines of the NATO Summit, together with French President Emmanuel Macron, we discussed the implementation of the Peace Summit decisions, as well as the preparation of the next defense package, security cooperation and training of our military.



I am grateful to the… pic.twitter.com/Hls7vnMhL1

