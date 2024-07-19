Генерал НАТО: у Украины есть прекрасная стратегия ведения войны против РФ

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что у Украины есть "замечательная стратегия" ведения войны с РФ, хотя ход боевых действий становится все сложнее спрогнозировать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генерал Каволи сказал во время дискуссии в Аспен Институте, его цитирует "Голос Америки".

Он отметил, что ход войны будет зависеть от способности "генерировать силу". В частности, от того, какая сторона сможет накапливать "качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока есть окно возможностей".

При этом генерал отметил, что украинцы сейчас генерируют такую силу и умело выстраивают свою стратегию: "В течение последних нескольких месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому, я считаю, что у них замечательная стратегия. Это лишь вопрос продолжения ее выполнения".

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По словам Каволи, ключевая часть "генерации силы" для Украины сейчас зависит от стран ЕС и НАТО: "Это потребует от нас накопления и производства большего количества техники, чем мы думали, возможно, два года назад".

Он подчеркнул, что "результат боевых действий в Украине является жизненно важным для будущего европейской и мировой безопасности", а также добавил, что мир не должен "питать никаких иллюзий" по поводу завершения войны в Украине.

"В конце конфликта в Украине, как бы он ни закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО, и ее будут возглавлять преимущественно те же люди, что и сейчас, и которая убеждена, что мы – противник, а также очень-очень разъяренная", – сказал генерал, добавив, что Запад должен быть к этому готовым.

Ранее Каволи заявлял, что страны НАТО "готовы к коллективной территориальной обороне", но им нужно больше военной техники.

В свою очередь глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выражал убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.