Топ-генерал НАТО призвал союзников наращивать производство военной техники

Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что страны НАТО "готовы к коллективной территориальной обороне", но нуждаются в большем количестве военной техники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью AFP.

В то время как страны Альянса отмечают 80 лет со дня высадки в Нормандии, которая положила начало освобождению Франции от нацистской оккупации, Каволи обратил внимание на российское вторжение в Украину и потенциальную будущую угрозу со стороны Москвы для стран-членов НАТО.

НАТО "готов к коллективной территориальной обороне", заявил Каволи в Нормандии.

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Он вспомнил о масштабных учениях Steadfast Defender 2024, в которых с января по май участвовали 90 тысяч военнослужащих НАТО из многих европейских стран.

"За последние два года мы полностью сместили наш фокус. Раньше мы проводили операции за пределами региона, теперь мы сосредоточены на защите территории Альянса", – сказал Каволи.

Но "когда речь идет о военной технике... нам нужно строить больше, нам нужно расширять нашу промышленную базу", добавил он.

Вторжение России в Украину продемонстрировало огромный аппетит современных конфликтов к боеприпасам и другому оборудованию.

Однако оборонным производителям нужно время, чтобы нарастить выпуск продукции – от артиллерийских снарядов до транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов.

"Нам нужно быстрее производить технику. Я думаю, что все страны Альянса это понимают и работают над этим", – сказал Каволи.

Ранее глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

Ряд европейских стран НАТО ранее предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Кроме того, по мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.