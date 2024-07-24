Восемь стран ЕС: Россия врет о силе своей экономики, санкции нужно усиливать

Министры финансов восьми стран Европейского Союза заявили, что Россия распространяет ложный нарратив о силе своей экономики, а западные санкции на самом деле ударили по ее военной машине, хотя их нужно усиливать в дальнейшем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в их колонке для издания The Guardian.

Руководители Министерств финансов восьми стран ЕС подчеркивают, что экономика России все больше ориентируется на военную промышленность, которую поддерживают значительные фискальные стимулы. Этот источник роста не является бесконечным: низкий уровень безработицы давит на рынок труда, а слабый рубль увеличивает цены импорта.

В колонке приводятся и другие признаки слабости российской экономики: запрет на экспорт бензина и сахара, сокращение вдвое Фонда национального благосостояния, вывод из страны миллиардов долларов несмотря на ограничения на движение капитала.

Реклама:

"То, что можно воспринять и ошибочно считать "толчком" к российскому росту, на самом деле является началом ресоветизации экономики", – констатируют министры финансов. Они прогнозируют России перегрев экономики, стагнацию частного сектора, рост инфляции и истощение валютных резервов.

Авторы также подчеркивают, что санкции Запада на самом деле имеют влияние: они "изменили географию внешней торговли России и ограничили ее доступ к приоритетным товарам для ведения боевых действий". Но "необходимы дальнейшие шаги для сдерживания России и поддержки Украины", говорится в колонке.

Министры в частности призывают к более решительным шагам по использованию замороженных активов России, усилению санкций "в стратегически важных секторах, таких как энергетика, финансы и технологии", а также усилению эффективности и предотвращению уклонения от этих ограничений.

"В частности необходимо усилить контроль за соблюдением верхнего предела цены на российскую сырую нефть, поскольку все еще продолжается ее торговля сверх верхнего предела в 60 долларов за баррель. Также важно ввести зеркальные санкции против Беларуси и усилить давление на других главных пособников обхода санкций в Восточной Азии и на Ближнем Востоке", – предлагают они.

Колонку подписали министры финансов и экономики Швеции (Элизабет Свантессон), Дании (Стефани Лозе), Эстонии (Март Вирклаев), Финляндии (Рикка Пурра, Латвии (Арвилс Ашераденс), Литвы (Гинтаре Скайсте), Нидерландов (Элко Хейнен) и Польши (Анджей Доманский).

За месяц до того, как была опубликована колонка министров, Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.