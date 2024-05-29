В Минфине США рассказали, в какие "слабые места" России пытаются бить санкциями

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что американские санкции в отношении России сейчас сосредотачиваются прежде всего на банках, которые Москва использует для обхода уже существующих ограничений и покупки необходимых для производства оружия товаров.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

Адейемо отметил, что Кремль поручил российским разведывательным службам найти способы обойти санкции и экспортный контроль США.

"Вот почему мы все больше сосредотачиваемся не только на компаниях, которые продают эти товары (двойного назначения России. – Ред.), но и на финансовых учреждениях как ключевых посредниках", – добавил он.

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Замглавы американского Минфина пояснил, что Россия сейчас избегает использования крупных банков в третьих странах и вместо этого обращается к меньшим учреждениям, "которые, возможно, имеют менее совершенные отделы комплаенса" – то есть не так тщательно следят за соблюдением санкций.

"Мы сейчас просим крупные финансовые учреждения и банки, обслуживающие корреспондентские отношения с меньшими банками, заставить их усилить свои процедуры проверки, чтобы пытаться помешать России получить доступ к этим товарам (двойного назначения. – Ред.)", – сказал Адейемо.

Как известно, в конце прошлого года США ввели санкционный механизм против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

В феврале Уолли Адейемо утверждал, что предупреждение Соединенных Штатов о санкциях против финансовых учреждений существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.