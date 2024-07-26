Экс-госсекретарь Трампа рассказал, каким может быть его "мирный план" для Украины

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео изложил возможный "мирный план" Дональда Трампа в случае его победы в президентских выборах, который предусматривает увеличение военной помощи Украине и ее членство в ЕС и НАТО.

Свои соображения Помпео изложил в колонке для The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По мнению госсекретаря США при Трампе, нет "никаких доказательств" того, что республиканец в случае избрания президентом будет склонять Украину к капитуляции. Из-за "слабости администрации Байдена" Украина оказалась "с разрушенными городами, сотнями тысяч убитых, миллионами беженцев и без средств для победы".

Помпео считает, что "план успеха" для Украины от будущей администрации Трампа может содержать следующие пункты:

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Раскрыть энергетический потенциал Америки, восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем и работать вместе против Ирана.

Ввести реальные санкции против России, в частности отмену исключений для российских банков, если их операции связаны с добычей энергоносителей – важнейшим источником доходов для военной машины Кремля.

Наращивать американскую оборонную промышленность и обязать союзников по НАТО тратить не менее 3% ВВП на оборону.

Создать программу "ленд-лиза" для Украины на 500 миллиардов долларов, которая предусматривает взятие военной помощи в долг, а не безвозмездно.

Снять все ограничения на типы вооружений, которые Украина может получить и использовать.

"Эти шаги позволят господину Трампу установить условия сделки. Война прекращается немедленно. Украина развивает значительные оборонительные силы, чтобы Россия больше никогда не нападала. Никто не признает российскую оккупацию и аннексию украинских территорий", – перечисляет Помпео.

Также в рамках этого "мирного плана" происходит демилитаризация Крыма (автор не уточняет, снимает ли Россия его оккупацию), Украина восстанавливается за счет замороженных активов России и как можно быстрее вступает в НАТО и ЕС, а Альянс создает фонд для вооружения Киева на 100 миллиардов долларов, где доля США составляет 20%.

"Если Россия выполнит эти условия, Запад постепенно отменит санкции. Они будут полностью сняты, как только Украина станет членом НАТО и ЕС. Эти шаги, а не полумеры администрации Байдена, положат конец войне, установят прочный мир, обеспечат Европе бремя его поддержания и восстановят свободу и безопасность на континенте", – заключает бывший госсекретарь.

Сам Трамп ранее заявлял, что хочет завершить войну в Украине "за 24 часа" и до того, как вступит в должность президента США, но никогда не говорил деталей своего "мирного плана".

На прошлой неделе, напомним, после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он снова повторил, что хочет "принести мир в мир", посадив Украину и Россию за стол переговоров.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уверен, что Дональд Трамп сможет завершить войну в Украине, если станет президентом.