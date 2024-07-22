Спікер Джонсон розповів, як Трамп може закінчити війну в Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон упевнений, що Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні, якщо стане президентом.

Про це Джонсон сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News, повідомляє "Європейська правда".

У спікера спитали про план Трампа, який він неодноразово згадував, щодо завершення війни РФ проти України за 24 години.

У відповідь Джонсон сказав, що "абсолютно впевнений" у тому, що Трамп покладе край війні, оскільки "демонструватиме силу".

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"Ми підтримуємо мир через силу. За три з половиною роки правління адміністрації Байдена цього не було. Все було з точністю до навпаки", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, у п'ятницю Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після якої знову заявив, що хоче посадити Україну й РФ за стіл переговорів і "принести мир у світ".

А Зеленський повідомив, що вони з Трампом домовилися під час особистої зустрічі обговорити, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.