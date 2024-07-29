Пенни Прицкер назвала 5 фундаментальных изменений экономического восстановления Украины

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины назвала условия, которые параллельно с реформами должны подтолкнуть развитие экономики.

Об этом она рассказала журналистам во время последнего в должности визита в Украину, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Пенни Прицкер, которая занимает должность спецпредставителя с сентября прошлого года, считает, что Украине и ее партнерам надо определить приоритетные направления, изменения в которых способны "превратить в реальность" западное видение путей экономического восстановления Украины.

Она выделила пять направлений, по которым Запад должен помочь Украине измениться

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Во-первых, она считает приоритетным развитие возможностей украинского государства для создания проектов, которые будут интересны западным донорам и инвесторам.

По ее словам, необходимо создать механизм "межведомственного планирования с помощью (западных) экспертов, которые работали бы рядом с украинцами... для создания единого приоритизированного конвейера проектов по восстановлению". Это должно привести к появлению сотен и даже тысяч проектов, на которые имеются средства.

Во-вторых, необходимо ускорить реформы, необходимые не только для привлечения инвесторов, но и для вступления в ЕС и НАТО.

В-третьих, нельзя ограничиваться работой над изъятием 50 млрд долларов российских замороженных активов, а надо искать другие источники финансирования.

В-четвертых, необходимо "оживить рынки страхования, перестрахования, фондовый и банковский рынки".

Пятый приоритет – "вернуть домой ветеранов, внутренних переселенцев и беженцев, научить их тому, что необходимо для восстановления, и вернуть на рынок труда", – отметила она.

"Если выполнить 5 ключевых задач – это сформирует фундамент для мощного плана экономического восстановления и проложит путь к процветанию", – подчеркнула Пенни Прицкер.

Как сообщала "Европейская правда", Пенни Прицкер, ответственная в США за восстановление Украины, сообщила в понедельник в Киеве, что уходит с должности.

Читайте также ее интервью после назначения: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".