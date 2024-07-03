Ермак на встрече с Блинкеном обсудил саммит НАТО и энергобезопасность Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента Ведант Пател.

По словам представителя Госдепа, они обсудили ряд вопросов, в частности предстоящий Вашингтонский саммит НАТО и намерения членов Альянса приблизить Украину к членству, а также помочь укрепить способность Украины защитить себя от российской агрессии.

Он указал, что они также обсудили энергетическую безопасность и текущие усилия стран G7, направленные на повышение устойчивости энергетической сети и энергетических систем Украины.

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"Госсекретарь также поздравил господина Ермака с его исторической поддержкой (со стороны других стран) на Глобальном саммите мира", – отметил Пател.

Кроме того, добавил представитель Госдепа, Блинкен отметил "крепкую и историческую оборону" Украиной своих северных и восточных регионов от российских наступательных действий.

Недавно в Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах относительно того, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

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