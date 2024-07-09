Spiegel: Писториус просит Минфин выделить дополнительные 4 млрд евро на оружие для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус видит дополнительную потребность в выделении еще 4 миллиардов евро для военной поддержки Украины в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Spiegel.

По данным издания, около 7 миллиардов евро, выделенных в текущем федеральном бюджете на поддержку Киева, уже в значительной степени использованы или по ним есть обязательства по контрактам.

Для новых поставок во второй половине 2024 года осталось лишь чуть менее 200 тысяч евро. Поэтому Писториус обратился к министру финансов Кристиану Линднеру с просьбой выделить дополнительные средства.

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Писториус неофициально проинформировал Линднера о том, что на вторую половину 2024 года бюджет помощи Украине на вооружение должен быть увеличен еще на 4 миллиарда евро.

По информации издания, Писториус хочет использовать свежие деньги, чтобы в этом году предоставить Украине больше боеприпасов, срочно необходимых запчастей и, возможно, больше танков Leopard 1A.

Министр финансов Линднер, тем временем, призвал федеральное правительство быть экономным. Чрезмерные расходы, такие как дополнительные 4 миллиарда для Украины, вероятно, будут для него неприятными. Однако Министерство обороны считает, что поставки боеприпасов и запчастей необходимы для того, чтобы Украина могла продолжать защищаться от России.

Во время визита в войска на Аляске Писториус не захотел вдаваться в подробности внутренних переговоров с Линднером, а лишь косвенно подтвердил разговоры с ним о новых деньгах.

"Мы сейчас работаем над мобилизацией дополнительных средств, чтобы мы могли продолжить нашу деятельность в этом году", – сказал министр.

Без свежих денег поставки из Германии, которые были начаты до сих пор, вероятно, прекратятся самое позднее в конце осени, пишет издание.

Всего несколько дней назад немецкое правительство объявило, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из состава вооруженных сил Германии.

Несколько недель назад министр также объявил, что Берлин предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы и 100 управляемых ракет для ЗРК Patriot.