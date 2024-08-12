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Лукашенко хочет, чтобы за угрозы в его адрес сажали в тюрьму

Новости — Понедельник, 12 августа 2024, 18:19 — Олег Павлюк

Белорусский диктатор Александр Лукашенко направил в парламент страны проект поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за "насилие или угрозу насилия" в отношении президента и экс-президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Зеркало".

Внесенный Лукашенко проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 366-1 "Насилие или угроза в отношении президента Республики Беларусь, президента Республики Беларусь, который прекратил исполнение своих полномочий".

Статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до восьми лет за "насилие или угрозу насилием, уничтожением или повреждением имущества" в отношении:

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  • президента Беларуси;
  • бывших президентов Беларуси;
  • членов семьи экс-президентов Беларуси.

Также Лукашенко хочет ввести ответственность за клевету и оскорбления в сторону бывшего президента и членов его семьи (сейчас эти статьи касаются действующего главы государства).

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Поправки нелегитимного президента Беларуси появились на фоне обсуждений о том, будет ли Лукашенко участвовать в выборах в 2025 году. Сам он публично говорил, что еще не определился.

Еще в декабре прошлого года Лукашенко предусмотрел возможность оставаться в политике после гипотетической отставки с должности президента, которую он занимает незаконно.

Это стало возможным после изменения конституции, которую, по данным режима Лукашенко, в феврале 2022 года поддержали более 65% белорусов. Новая конституция, кроме того, "обнуляет" предыдущие президентские каденции Лукашенко.

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