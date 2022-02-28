"Референдум" в Беларуси – у Лукашенко уже назвали результаты

По результатам прошедшего в Беларуси 27 февраля конституционного референдума, согласно официальным данным, более 65% поддержали проект новой конституции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные белорусского Центизбиркома.

Согласно им, в референдуме приняли участие 5,36 млн человек, что составляет 78,6% от общего числа избирателей. А проект конституционных изменений поддержало 65, 16% в ид общего количества избирателей (против около 10%).

Следует отметить, что референдум не вызвал интереса – белорусам дали выбор между двумя "лукашенковскими" конституциями. "нарисовать" высокую явку помогли 5 дней досрочного голосования – согласно данным белорусского ЦИК досрочно проголосовало 34,2%.

Новая конституция, за которую голосовали белорусы – выполнение самопровозглашенным президентом Лукашенко требования РФ за помощь в подавлении протестов 2020 года.

Новая конституция предусматривает создание нового органа – Всебелорусского народного собрания (вуза), который будет иметь право отправлять в отставку президента, а также признавать результаты выборов.

Долгое время считалось, что новая конституция открывает политический транзит – Александр Лукашенко покинет президентский пост, но возглавит вузы.

Впрочем, впоследствии оказалось, что новая конституция "обнуляет" предыдущие президентские каденции Лукашенко, а также позволяет ему совмещать должности президента и главы вузов.

На Западе отреагировать на отсутствие в новой редакции конституции положения о безъядерном статусе Беларуси. Это позволяет предположить, что Лукашенко попытается договориться с РФ разместить у себя российское ядерное оружие.

Также, отказавшись от внеблокового статуса, в новой конституции также отмечается, что "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".