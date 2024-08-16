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Британская разведка: РФ развернула больше сил на Курщине после первоначального беспорядка

Новости — Пятница, 16 августа 2024, 14:54 — Иванна Костина

Россия развернула больше войск в Курской области после начального "беспорядка и дезорганизации" на прошлой неделе.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 16 августа, сообщает "Европейская правда".

Минобороны Великобритании констатирует, что украинские войска проникли в приграничный регион России "на глубину от 10 до 25 км на фронте примерно 40 км".

В сообщении отмечается, что российские оборонительные линии и пограничные войска были "не готовы" к атакам, которые произошли на прошлой неделе.

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"После первоначального беспорядка и дезорганизации российские войска развернули большие силы в регионе, в том числе, вероятно, из других мест вдоль линии соприкосновения", – заявили в Минобороны Британии.

"Они также начали строить дополнительные оборонительные позиции, пытаясь предотвратить продвижение украинских войск", – говорится в обзоре.

В США ранее заявили, что Россия, похоже, перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с оккупированных территорий Украины для противодействия успешному украинскому наступлению.

По данным Reuters, США пока считают неожиданное вторжение Украины в Курскую область России защитным шагом, позволяющим Киеву использовать американскую технику, но обеспокоены потенциальными осложнениями по мере того, как украинские войска продвигаются вглубь российской территории.

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