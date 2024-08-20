Белый дом: США не изменили политику по ударам вглубь РФ, несмотря на Курскую операцию ВСУ

В Белом доме заявили, что позиция США относительно дальнобойных ударов по российской территории не изменилась, несмотря на проведение Вооруженными силами Украины операции в Курской области.

Об этом заявила журналистам на борту президентского самолета пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

Комментируя украинское наступление в Курской области, она отметила, что украинцы защищают свою территорию от агрессии РФ.

"Что я скажу, так это то, что наша политика (относительно дальнобойных ударов – Ред.) не изменилась. Мне просто больше нечего добавить к этому", – сказала Жан-Пьер.

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Она также добавила, что США не принимали и не принимают участия ни в одном из аспектов планирования или подготовки этой операции.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов способствовать тому, чтобы западные государства расширяли разрешение использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Недавно стало известно, что Вашингтон фактически блокирует разрешение Британии на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации Байдена по эскалации войны.