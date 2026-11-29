В воскресенье, 29 ноября, совет Центристской партии Швеции принял решение войти в правительство действующего премьера Ульфа Кристерссона, что позволит стране сформировать новое правительство после нескольких недель неопределенности.

Об этом сообщает SVT, передает "Европейская правда".

Руководящий орган Центристской партии на голосовании в воскресенье принял решение присоединиться к правительству Кристерссона и поддержать его на посту премьер-министра. Результат голосования составил 36 голосов против 23.

Лидер центристов Элизабет Танд Рингквист приветствовала это решение, отметив, что благодаря ему Швеция наконец сможет сформировать правительство.

"Сейчас мы выбрали такую конфигурацию правительства, которая обеспечит наибольшую эффективность нашей политики и принесет наибольшую пользу Швеции", – подытожила она.

В понедельник, 30 ноября, шведский Риксдаг будет голосовать по кандидатуре Ульфа Кристерссона. В случае утверждения на посту премьера Кристерссон планирует сформировать правительство из четырёх правоцентристских партий – своей Умеренной партии, центристов, "Христианских демократов" и "Либералов".

Если он не наберёт необходимого большинства голосов, парламент проведёт четвёртое и последнее голосование по назначению премьер-министра. По словам спикера Риксдага, оно состоится до Рождества. Если и это голосование не приведёт к назначению главы правительства, Швецию ждут внеочередные выборы.

Хотя правый блок Кристерссона утратил большинство на сентябрьских выборах, позже спикер попросил его попытаться сформировать новое правительство после того, как левоцентристские оппозиционные партии неоднократно не смогли достичь соглашения о распределении власти.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

Стоит отметить, что всё больше шведов готовы к проведению досрочных выборов, поскольку переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик.