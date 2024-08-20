Как Макрон на фоне угроз импичментом берет политическую ситуацию во Франции под свой контроль

Левая оппозиция во Франции объявила о планах добиваться импичмента президента Эмманюэля Макрона.

Причиной такого шага является отказ президента вносить на должность премьера согласованную всеми партиями блока "Новый народный фронт" (ННФ) кандидатуру Люси Касте.

По логике левых, президент обязан внести ее кандидатуру из-за того, что блок получил первое место на недавних парламентских выборах.

Однако сам Макрон – другого мнения. Он заявил, что не считает, что парламентские выборы имеют победителя.

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О том, как Эмманюэль Макрон, не выиграв парламентские выборы, шаг за шагом берет политическую ситуацию во Франции под свой контроль, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Импичментом не запугать: как Макрон вынуждает оппонентов создать удобное для себя правительство. Далее – краткое ее изложение.

Президент Макрон "должен знать, что все конституционные средства будут использованы для его увольнения, не будет покорности его позорному шагу против основного правила демократии: во Франции единственным хозяином является народное голосование".

Статью с таким громким заявлением написали левые политики, включая лидера партии "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, для газеты The Tribune Sunday.

Среди прочего, главу государства обвиняют в "институциональном перевороте против демократии", выраженном в том, что он отказался "принять к сведению" результаты парламентских выборов.

В определенной степени заявление о возможном импичменте стало для левых шагом безысходности – ННФ имеет в Национальном собрании лишь 193 мандата, тогда как для большинства необходимо 289.

Для получения большинства требуется привлечение в коалицию центристов или правых партий, однако с этим у ННФ явно есть проблемы.

И это дало Макрону основания отказаться от выдвижения кандидатуры Касте.

Вероятность сценария, при котором идею отстранить Макрона от должности поддержат по две трети депутатов и в Национальном собрании, и в Сенате, фактически является нулевой.

Назначение правительства, даже по самым оптимистичным оценкам, состоится только в начале сентября. Президент Франции позвал все парламентские партии к себе на консультации на 23 августа.

Одно из самых распространенных объяснений такой паузы – отсутствие согласия потенциальных союзников на реализацию политического плана Макрона.

Этот план заключается в том, что "Новый народный фронт" раскалывается, причем умеренные левые – социалисты и экологи – создают коалицию с президентским блоком. В идеале к ним присоединяются и "Республиканцы" – точнее, та часть правоцентристской партии, которая отказалась идти на альянс с ультраправыми.

В случае реализации такого сценария новая коалиция будет иметь не менее 400 мандатов, что существенно превышает парламентское большинство. А главное, ни левые, ни правые не будут иметь в ней блокирующего пакета – и это должно дополнительно увеличить возможности для президента.

Однако реализация такого плана не стала легкой задачей.

Кроме того, в запасе у Макрона есть и другая опция – добиваться коалиции с "Республиканцами", чтобы потом присоединить к ней левых. Это худший вариант, поскольку правые имеют меньшее количество мандатов.

Но похоже, что у Макрона рассматривают и этот вариант.

Неслучайно среди вероятных кандидатов в премьеры фигурируют аж двое топ-представителей "Республиканцев".

Еще полтора месяца назад было сложно представить, что президент Макрон сохранит свое влияние на политические процессы.

Однако, не выиграв выборы, он постепенно выигрывает в послевыборных переговорах.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Импичментом не запугать: как Макрон вынуждает оппонентов создать удобное для себя правительство.