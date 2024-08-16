Макрон планує консультації щодо нового уряду 23 серпня

Президент Франції Емманюель Макрон проведе консультації з парламентськими групами та лідерами партій 23 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Глава держави запрошує політичні сили на "серію дискусій" наприкінці наступного тижня.

"Призначення прем'єр-міністра відбудеться після цих консультацій", – зазначили в Єлисейському палаці.

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Зокрема, Емманюель Макрон протягом дня 23 серпня послідовно прийме лідерів кожної політичної партії.

"Ті, хто висловив бажання прийти в груповому форматі, зможуть це зробити", – уточнили в оточенні Макрона.

Це стосується "Нового народного фронту", який буде прийнятий першим, оскільки "було запропоновано приймати в порядку важливості блоків у Національних зборах", пояснюється в повідомленні. Запрошено також "Національне об'єднання".

Метою Емманюеля Макрона залишається формування коаліції, здатної до управління, в той час як в результаті дострокових парламентських виборів 30 червня і 7 липня не було сформовано чіткої більшості.

Йдеться про те, щоб "продовжити рух до конституції найширшої і найбільш стабільної більшості, здатної служити країні", йдеться в пресрелізі адміністрації президента.

"Французький народ висловив під час парламентських виборів прагнення до змін і широкої єдності. У дусі відповідальності всі політичні лідери повинні працювати над реалізацією цього прагнення", заявили у Макрона.

Нагадаємо, голова фракції партії французького президента "Відродження" в Сенаті Франсуа Патріа очікує призначення нового прем’єр-міністра до початку наступного місяця.

Минулого місяця Макрон говорив, що не буде призначати новий уряд щонайменше до "середини серпня", тобто завершення Олімпійських ігор у Парижі – що сталось 11 серпня.

Тим часом у його партії запропонували створити широку коаліцію без ультралівих та ультраправих із "Національного об’єднання".

Про те, що відбувається у французькій політиці, читайте у статті Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих.