В ЕС не нашли угроз Венгрии и Словакии из-за остановки транзита нефти "Лукойла"

Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться по поводу энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда".

Домбровскис отметил, что Еврокомиссия исследовала влияние санкций Украины на "Лукойл" и собрала информацию со всех сторон – Словакии, Венгрии, Украины и Хорватии – "чтобы получить полную и точную картину ситуации".

"Поставки сырой нефти по трубопроводу "Дружба" продолжаются, и пока нет проблемы с их безопасностью", – добавил он.

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По словам вице-председателя Еврокомиссии, от украинской власти получили подтверждение, что транзит сырой нефти из России в Венгрию и Словакию не пострадал, поскольку "Лукойл" не является ее владельцем.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и активно работаем с заинтересованными государствами-членами над альтернативными решениями, в частности через Адриатический трубопровод JANAF (пролегает в Хорватии, Сербии и Венгрии. – Ред.)", – указал Домбровскис.

Он также отметил, что Еврокомиссия в очередной раз призвала государства-члены как можно быстрее уменьшить зависимость от российского ископаемого топлива.

Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

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