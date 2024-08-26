Эксперт о влиянии курской операции на немецких политиков и причинах сокращения помощи ВСУ

Сергей Сумленный – немецкий эксперт российского происхождения, который долгое время жил в Киеве и выучил украинский язык.

Возглавляемый Сергеем Инициативный центр "Европейская устойчивость" системно помогает ВСУ, а сам он регулярно отвозит на фронт дроны, купленные на донаты немецких благотворителей. Во время последней поездки он посетил также подконтрольную ВСУ часть Курщины и уже после этого пришел на разговор к редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко.

Среди прочего, они поговорили о том, как наступление украинской армии на РФ произвело революцию в восприятии войны немецкими политиками, а также о реальных причинах проблем с немецкой оборонной помощью.

Это разговор получился очень яркий, и мы советуем посмотреть или прослушать его именно в видеоверсии на нашем youtube-канале. Самые важные тезисы нашего гостя в текстовом формате – в материале "Мне нравится повторять эту сладкую фразу – территория России, оккупированная ВСУ". Далее – сокращенная версия материала.

Реклама:

Нарушена самая "красная" из всех "красных линий": украинцы перешли границу и захватили часть российской территории.

Я двое суток назад также был в Курской области, и на самом деле мне очень нравится произносить эту абсолютно сладкую фразу: "территория России, оккупированная украинскими Вооруженными силами".

Одно из положительных последствий этой операции: мир увидел, что этих линий не существует!

Поэтому в Германии (если не считать пророссийских политиков) нет никаких негативных отзывов об этой операции.

ВСУ используют на Курщине и технику из Германии. Есть абсолютно четкое разрешение.

Почему произошло это изменение? А потому что украинцы создали новую реальность!

На самом деле так происходит каждый раз. Сначала украинцам не позволяют что-то делать; объясняют, что их действия приведут к катастрофе; потом украинцы все равно делают то, что хотели, и оказывается, что катастрофы не произошло; и уже тогда все в Берлине делают вид, что так и должно было быть.

Меня часто спрашивают друзья, почему заявления о возможном уменьшении немецкой помощи совпало с курской операцией, "или это такое наказание"?

Короткий ответ: нет, это никак не связано с украинским наступлением. Происходящее – это большой позор, но его причиной является не Украина.

Немецкое федеральное правительство, которое сформировала коалиция из трех партий, находится в кризисе, а на носу выборы.

В правительстве чувствуют кризис и конвульсивно пытаются убедить избирателя, что они все делают правильно, и вообще – что они хоть что-то делают.

Так в правительстве возникла идея: давайте экономить по всем министерствам, а следовательно, и по Министерству обороны. Что сокращаем в Минобороны? Конечно же, Украину!

А вот в обществе картина – очень интересная.

Несмотря на риторику правительства, несмотря на все попытки канцлера Шольца поддерживать страхи немецкого общества, о "красных линиях", ядерном оружии и т.д. – 70% немцев продолжают поддерживать военную помощь Украине и около 40% выступают за ее увеличение.

И мы это видим, когда собираем деньги на помощь ВСУ, потому что когда в течение недели люди донатят 100 тысяч евро на дроны – это признак того, что немецкое общество не устало от этой войны.

Украинская победа возможна, и украинская победа будет достигнута – просто это, к сожалению, будет стоить гораздо больше жизней. И уже после того, как она произойдет, немецкие политики согласятся с тем, что это было возможно.

Но я хочу снова подчеркнуть: в то же время в немецком обществе поддержка Украины остается стабильно высокой. Люди видят, что их правительство не делает достаточно, и спрашивают у нас, что они могут сделать для победы Украины.

Подробнее – в материале "Мне нравится повторять эту сладкую фразу – территория России, оккупированная ВСУ".