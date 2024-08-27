Как США пытаются потушить противостояние на Балканах, которое разжигает Россия

Соединенные Штаты всерьез взялись за урегулирование конфликтных ситуаций на Балканах.

На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил масштабное турне по странам региона, посетив Боснию и Герцеговину, Сербию, Болгарию, Северную Македонию, а также частично признанное государство Косово.

Американский переговорщик решил посетить именно те страны, где фиксируется усиление гибридного влияния РФ. Некоторые из этих стран стоят на пороге военного конфликта.

Обо всех известных деталях поездки Бернса на Балканы и о том, какие первые выводы можно сделать уже сейчас, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Миротворец от Байдена: удалось ли директору ЦРУ преодолеть российское влияние на Балканах. Далее – краткое ее изложение.

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Из всех указанных выше стран наибольшая вероятность внутреннего конфликта фиксируется в Боснии и Герцеговине. Как уже неоднократно писала "Европейская правда", лидер Республики Сербской (РС; одного из двух государственных образований в составе БиГ) Милорад Додик анонсировал план действий по "мирному разъединению" с Боснией.

Не менее высока вероятность конфликта между Сербией и Косово.

В Белграде не только не признают независимость своей бывшей автономии, но и стремятся сохранить контроль по крайней мере над северной частью Косово, заселенной этническими сербами.

Зато косовский премьер Альбин Курти пытается унифицировать систему государственного управления, распространив на север страны действие законодательства Косово. Как правило, эти попытки вызывают масштабные протесты сербов и угрозы со стороны Белграда.

Оба упомянутых конфликта напрямую связаны с Сербией – именно нынешняя сербская власть способствует сепаратистским настроениям и в БиГ, и в Косово. А в придачу Сербия не присоединяется к санкциям против России, наращивает сотрудничество с Китаем, а также дискутирует о вступлении в БРИКС.

Также директор ЦРУ посетил Северную Македонию, где после смены власти взяли курс на пересмотр отношений с Грецией и Болгарией – и это может создать проблемы для евроинтеграционного курса страны, а также усилить конфликты внутри НАТО.

И наконец, еще одним пунктом визита Бернса стала Болгария, страна, которая находится в глубоком политическом кризисе и уже несколько лет не может избрать стабильное правительство – и на этом фоне растет популярность откровенно пророссийских сил.

Непубличный статус визита директора ЦРУ затрудняет анализ его результативности.

Впрочем, по меньшей мере визит в Боснию и Герцеговину можно назвать крайне удачным – его следствием стала существенная деэскалация ситуации в стране.

Гораздо меньше известно о результатах визита Бернса в Косово. Даже несмотря на то, что встречи там освещали официально.

Но что с визитом в Сербию?

"Визит в Сербию, вероятно, имеет две цели – привлечь внимание властей к опасности любых шагов, которые приведут к дестабилизации Боснии и Герцеговины или Косово, а также донести четкое сообщение, что такая дестабилизация будет иметь серьезные последствия", – так в комментарии для сербского издания Danas визит Бернса комментирует профессор Белградского университета Иван Вуячич.

Показательно, что визит в Сербию оказался наиболее засекреченным. Он не только не анонсировался, но и ни один из высших должностных лиц Сербии не сообщил впоследствии о встрече с Бернсом.

Сейчас известно лишь, что президент Сербии Александар Вучич имел консультации с Додиком (вероятно, еще накануне встречи с Бернсом). А уже после визита американского гостя к Вучичу срочно приехал посол РФ Александр Боцан-Харченко.

Очевидно, результаты переговоров в Белграде будут понятны несколько позже.

Но один вывод можно сделать уже сейчас: возможностей сидеть на двух стульях у сербских властей становится все меньше.

И необходимость делать выбор между Западом и РФ становится все более насущной.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Миротворец от Байдена: удалось ли директору ЦРУ преодолеть российское влияние на Балканах.