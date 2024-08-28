Почему в Украине будет два посла Польши и будет ли это влиять на отношения стран

Кто сегодня является послом Польши в Киеве? Для поляков ответ на этот вопрос теперь стал не очень очевидным. Более того, ответ теперь зависит от того, какую политическую партию они поддерживают.

Не надо было ходить к гадалке, чтобы после прошлогодних парламентских выборов в Польше понять: президенту Анджею Дуде из партии "Право и справедливость" будет непросто ужиться с оппозиционной коалицией действующего премьера Дональда Туска.

И хотя в зарубежной политике между ними существуют примеры удачной синергии, есть вопросы, в которых между президентом Дудой и Министерством иностранных дел Польши "пылает" не меньше, чем между Монтекки и Капулетти – и это вопрос назначения новых послов.

И эта проблема теперь непосредственно касается Украины. Ведь именно в то время, когда Анджей Дуда прибыл на День независимости в Киев, в польском МИДе озвучили новость, которая напрямую бьет по амбициям президента.

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Подробнее – в статье журналистки Елены Бабаковой (Варшава) Скажи, кто твой посол: как конфликт президента и премьера Польши докатился до Киева. Далее – краткое ее изложение.

После прихода к власти осенью 2023 года коалиция во главе с Дональдом Туском нацелилась снять более 50 послов, которую номинировала предыдущая партия власти "Право и справедливость".

И это логично. Трудно представить, что государство за рубежом представляет специалист, который откровенно не поддерживает линию своего министерства.

Как происходит назначение посла? Министерство иностранных дел Польши подает кандидатуры послов специальному конвенту, в котором заседают представители президента, премьера и министра иностранных дел. После того как конвент одобряет кандидатуру, в целевую страну идет запрос на агреман. Если согласие получено – фамилия номинанта становится публичной, его кандидатура обсуждается на парламентской Комиссии иностранных дел. После ее одобрительного отзыва (это в 99% случаев формальность) посла официально назначает президент Польши. И здесь скрыта вторая сторона дела.

Согласно статье 39 Конституции, без президента в Польше невозможно ни назначить, ни снять посла.

Поэтому даже если кандидатуру одобрили конвент и комиссия парламента, агреман получен, но президент номинацию не подписал – формально этот человек не является послом.

И наоборот, если МИД отозвал посла на консультации, дает знать, что не хочет работать с этим человеком, и даже уже одобрена кандидатура и получен агреман на имя преемника – без подписи президента старый посол и дальше формально представляет страну.

Даже если посол сам хочет уйти с должности, но президент не подписывает приказ – тот формально остается послом.

Дело назначения новых послов в канцелярии Дуды восприняли не просто как элемент политико-идеологической борьбы и не просто как защиту своих людей.

Это краеугольный камень идентичности "ПиС", принцип, которого придерживается председатель партии Ярослав Качиньский и соблюдения которого требует от окружения.

Поэтому представитель президента – руководитель президентского Совета международной политики Мешко Павляк – голосует против всех предложений МИД на конвенте, а сам Дуда, за редким исключением, не подписывает номинации от МИД. Даже если этот человек уже имеет агреман и прошел парламентскую комиссию.

В МИД нашли ответ на президентскую блокаду: отзывают послов на консультации в Варшаву, а тем временем представительством руководит временный поверенный.

А с недавних пор такая политико-юридическая драма разворачивается и вокруг польского диппредставительства в Киеве.

Уже 1 сентября должен прибыть в Киев новый посол (или временный поверенный) Петр Лукасевич. Об этом 24 августа сообщил представитель МИД Польши. Лукасевич – номинант Министерства иностранных дел, которого формально не назначал президент Дуда.

Однако, Ярослав Гузы, который де-юре возглавляет посольство Польши в Украине и которого не снимал президент, не намерен сдаваться без боя.

Но, в целом, вряд ли этот скандал будет иметь влияние на украинско-польские отношения.

Подробнее – в материале Елены Бабаковой (Варшава) Скажи, кто твой посол: как конфликт президента и премьера Польши докатился до Киева.