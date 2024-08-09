Кто такие обличители и как они связаны с евроинтеграцией Украины

От 63% до 74% граждан таких стран как Франция, Италия, Германия, Швеция, Португалия и Великобритания считают, что сообщение обличителей преступлений является социально приемлемым фактом.

Однако в Восточной и Центральной Европе этот показатель намного ниже. В частности, в таких странах как Болгария, Хорватия, Венгрия и Литва только 15% граждан соглашаются с таким тезисом.

О том, что с этим у Украины, которой также нужно будет создать модель защиты обличителей по стандартам ЕС, читайте в статье Василия Луцика и Елены Карповой Обличение по евростандарту: как Украине эффективнее противостоять преступлениям. Далее – краткое ее изложение.

В октябре 2019 года в Евросоюзе произошел поворотный момент в истории защиты обличителей.

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Европарламент принял Директиву ЕС 2019/1937 "О защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства Союза".

Что такое обличение и кто такие обличители?

Обличение является одним из самых эффективных способов выявления неправомерного поведения, посягающего на общественные интересы.

Обличитель – это работник организации, который сообщает о незаконной или неэтичной деятельности. И это может быть не только коррупция, но и мошенничество, пытки, гибель людей, разрушения, или экологические катастрофы.

То есть обличитель – это инсайдер, который имеет доступ к внутренней информации, которого обычно не имеют посторонние лица (работник компании, подрядчик, стажер, волонтер).

Обличители, сообщая о неправомерных действиях в своей организации, очень рискуют.

Они рискуют не только будущей карьерой, но и нормальной жизнью. А потому многие потенциальные обличители пока молчат.

Итак, в 2019 году, еще до принятия Европарламентом вышеупомянутой Директивы по обличителям, только 11 стран Евросоюза имели законодательство о защите обличителей.

Директиву приняли, но проблемы на этом не закончились.

Каждая из 27 стран-членов Евросоюза была обязана до 17 декабря 2021 года имплементировать положения Директивы ЕС в собственные правовые и институциональные системы, однако ни одна не успела в указанный срок.

Это привело к запуску Европейской Комиссией процедур расследования в отношении 24 стран.

В конце концов, в этом году Эстония и Польша приняли все необходимые законы, которыми имплементировали Директиву ЕС.

При этом большинство стран вышло за пределы этой директивы, расширив сферу защиты на часть норм национального законодательства, а также предусмотрев дополнительные меры поддержки обличителей.

Наша страна стала одной из первых, которая в 2019 году частично начала имплементацию Директивы ЕС в национальное законодательство: внесла понятие "обличитель"; конкретизировала виды каналов сообщения; расширила права и гарантии защиты обличителей.

Неудивительно, что Украина уже имеет собственные громкие кейсы разоблачения коррупции. Например, недавние разоблачения украинскими топ-чиновниками неправомерной выгоды, одна часть которой была передана в криптовалюте, а другая – наличными в китайской шкатулке.

Однако, в дальнейшей гармонизации национального законодательства с требованиями ЕС существуют определенные вызовы.

Украина должна разработать и имплементировать комплексный закон о защите обличителей, создать независимый орган защиты обличителей и сформировать культуру разоблачения и уважения к обличителям как стражам добропорядочности.

Подробнее – в материале Василия Луцика и Елены Карповой Обличение по евростандарту: как Украине эффективнее противостоять преступлениям.