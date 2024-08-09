Призыв премьер-министра немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера, представителя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), к уменьшению военной помощи Украине вызвал жесткую критику, в частности со стороны его собственной партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Заместитель лидера парламентской фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул в ответ на комментарии Кречмера заявил, что Германия обязана поддерживать "страну, в которую она сама вторглась во время Второй мировой войны".

"Мы стоим на стороне свободы, и мы выполним свой долг. Это четкая и неизменная позиция ХДС", – подчеркнул политик.

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С ним согласился и спикер по вопросам внешней политики парламентской фракции ХДС Юрген Гардт, который отметил, что фракция "имеет единодушное мнение" относительно дальнейшей военной помощи Украине.

Прокомментировал скандальное заявление премьера Саксонии и председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Маркус Фабер, представитель Свободной демократической партии.

"Мне отвратительно, что премьер-министр (Саксонии. – Ред.) использует борьбу украинцев за выживание для своей региональной избирательной кампании", – сказал он, подчеркнув, что украинцы воюют не из-за желания войны, "а потому что не хотят жить в одной большой Буче, в которой российская армия без разбора убивает, пытает и насилует".

Напомним, в недавнем интервью Михаэль Кречмер заявил, что поддерживает сокращение помощи Украине в виде вооружений, потому что, мол, Германия больше не может тратиться на оружие "только для того, чтобы это оружие было использовано и ничего не дало".

В прошлом году премьер-министр Саксонии уже говорил о возможности прекращения огня между Россией и Украиной, если Украина временно откажется от собственной территории – это вызвало возмущение Киева.

Позиция Кречмера относительно помощи Украине вызывает споры среди многих членов ХДС/ХСС, поскольку показательно противоречит линии партии.