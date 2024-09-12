Блинкен из Киева отправился в Варшаву
Госсекретарь США Энтони Блинкен после участия в саммите Крымской платформы в Киеве отправился в Польшу.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Reuters.
В Варшаве Блинкен встретится с премьером Дональдом Туском, президентом Анджеем Дудой и главой МИД Радославом Сикорским.
Темами обсуждений будет безопасность восточного фланга НАТО в условиях российской угрозы, сообщили в канцелярии Анджея Дуды.
Кроме того, во время встреч обсудят углубление энергетического сотрудничества между Польшей и США, в том числе речь будет идти о строительстве первой польской АЭС.
Напомним, в среду Блинкен рядом с рядом других иностранных лидеров был в Киеве для участия в саммите Крымской платформы.
Во время визита он анонсировал более $700 млн гуманитарной и энергетической помощи для Украины.
Также госсекретарь обещал передать Байдену пожелания Украины относительно дальнобойных ударов по России.