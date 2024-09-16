Латвия передаст Украине британские бронемашины CVR(T) британские бронемашины

Министерство обороны Латвии передаст Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T), которые ранее страна приобрела у Британии.

Об этом сообщает Delfi, передает "Европейская правда".

В целях обеспечения оперативной безопасности ведомство не раскрыло точного количества техники.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что закупка новых боевых машин пехоты, которые заменят CVR (T), находится на завершающем этапе. Эти машины необходимы для перевооружения латвийской армии и участия в тактических операциях.

Реклама:

Контракт подписали еще в 2014 году на 123 бронемашины, из которых 116 модернизированы, а еще один контракт на закупку дополнительной техники Латвия подписала с Британией в 2019 году.

Как известно, с 2023 года Латвия обязалась оказывать военную помощь Украине в размере 0,25% от ВВП ежегодно до 2026 года.

CVR(T) – это семейство британских гусеничных бронемашин, разработанных в середине 20 века. Известные своей высокой маневренностью и универсальностью, эти машины могут выполнять широкий спектр задач, включая разведку, патрулирование, огневую поддержку и эвакуацию раненых.

Ранее сообщалось, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.

11 сентября премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в новом пакете военной помощи для Украины будут бронетехника и беспилотники, а также анонсировала обучение и оснащение еще нескольких тысяч украинских военных.