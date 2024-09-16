Швейцария анонсировала конференцию по разминированию Украины

Швейцарская Лозанна 17-18 октября примет Украинскую конференцию по вопросам противоминной деятельности (UMAC2024).

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил Федеральный совет Швейцарии.

В конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине UMAC2024 примут участие чиновники, представители международных организаций, частного сектора и научного сообщества.

Швейцарию будут представлять президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд, которая откроет конференцию, и глава министерства иностранных дел Иньяцио Кассис.

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"Мероприятие, которое Швейцария организует совместно с Украиной, будет посвящено глобальным аспектам гуманитарного разминирования, в частности трем основным составляющим: люди, партнеры и прогресс", – говорится в сообщении.

Цель UMAC2024 – обсудить роль противоминной деятельности и его технологические инновации.

По оценкам, четверть территории Украины загрязнена минами и другими невзорвавшимися боеприпасами.

В 2023 году правительство Швейцарии одобрило четырехлетний пакет помощи на общую сумму 100 миллионов швейцарских франков (118 миллионов долларов), предназначенной исключительно для гуманитарного разминирования в Украине.

Швейцария также поддерживает программу помощи пострадавшим от мин и малым фермерским хозяйствам, которые не могут обрабатывать свои поля.