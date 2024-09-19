В Евросоюзе считают, что Украину с побитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Об этом в интервью "ЕвроПравде" рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Матерновой задали вопрос о том, насколько тяжелой зимы для Украины ожидают европейские коллеги и как может выглядеть пессимистический сценарий.

"Смотрите, я, конечно же, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все сценарии, которые мы получали, говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной", – ответила Матернова.

Реклама:

По ее словам, наиболее уязвимы Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.

Ее спросили об опасениях, не станет ли ситуация со светом и отоплением настолько затруднительной, что это заставит миллионы украинцев ехать в Европу, и готовится ли ЕС к такому сценарию-катастрофе.

"Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет никаких сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь, в Киеве, поэтому буду чувствовать это лично.

Но Евросоюз доказал свою способность адаптироваться. Мы уже показали, что готовы поддержать миллионы беженцев, которые пересекли границу из-за войны. Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. Так что да, мы рассматриваем различные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы", – сказала Матернова.

Напомним, в начале сентября Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.