Столтенберг: Чем больше оружия дадим Украине, тем быстрее наступит мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вскоре покинет пост, считает, что Запад может приблизить завершение войны в Украине, если увеличит свою военную помощь Киеву.

Об этом он сказал на мероприятии Немецкого фонда Маршалла в четверг, 19 сентября, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что "самый быстрый способ закончить войну – это проиграть ее", но это приведет не к миру, а к российской оккупации.

"Сегодня Путин считает, что может достичь своих целей на поле боя. И он верит, что может переждать нас. Именно поэтому он продолжает вести свою жестокую войну. Я не верю, что мы можем заставить Путина передумать. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты", – добавил он.

Реклама:

Генсек НАТО считает, что для этого Запад должен предоставить Украине как можно больше оружия, чтобы правитель Кремля отказался от мысли, что якобы может силой захватить украинские территории.

"Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну. И чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война", – подытожил Столтенберг.

Накануне генсек Альянса также скептически оценил предупреждения Путина о "красных линиях" на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.

Он также поделился воспоминаниями о том, как россияне врали на встрече с представителями НАТО перед полномасштабным вторжением в Украину.